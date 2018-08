Fulmine fa cadere albero a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 22 AGO - Un violento e improvviso nubifragio ha colpito, poco dopo le 18, la periferia di Bologna, in particolare Borgo Panigale e la zona Lame. Una forte poggia preceduta dal boato di un tuono e da un fulmine che, in via di Roveretolo, ha colpito un albero che è caduto al suolo. Sul posto, per liberare la strada, sono impegnati i Vigili del Fuoco: a quanto si apprende al momento non si sarebbero verificati danni.

Allertati dal tuono improvviso - preceduto da un lampo e udito in tutta la città - alcuni cittadini hanno chiamato i centralini di Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

impauriti dall'ipotesi che potesse trattarsi di una esplosione.