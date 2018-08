Tanti ex ministri per Festa Pd in Fiera

(ANSA) - BOLOGNA, 21 AGO - Tanti ministri degli ultimi governi di centrosinistra. Almeno un ex presidente del Consiglio (Renzi non è in programma ma non si esclude possa arrivare).

Ospiti esterni al Pd - ma non i grandi ex che hanno dato vita a Mdp; né esponenti dei 5 Stelle, che hanno declinato l'invito. Il tutto, dopo 44 anni, in una nuova location, all'interno della Fiera. E' la Festa dell'Unità di Bologna, presentata dal segretario provinciale, Francesco Critelli. Salutato il Parco Nord - 'occupato' negli stessi giorni da un'altra kermesse, Made in Bo, che non sembra spaventare i vertici dem - la Festa, dopo l'inaugurazione giovedì e l'incontro sull'autonomia tra i governatori Bonaccini e Fontana, sabato, a Bologna vedrà arrivare, tra gli altri, Andrea Orlando, Walter Veltroni, Laura Boldrini, Paolo Gentiloni, Maria Elena Boschi, Marco Minniti oltre al segretario, Maurizio Martina.

Quanto alla nuova sede, curiosità per il nuovo allestimento con gli spazi gastronomici per la prima volta al coperto e con l'aria condizionata.