Incendio distrugge chiosco gelati a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 21 AGO - Un incendio ha distrutto nella notte il chiosco della gelateria 'Vitamina' in via Shakespeare, zona Corticella alla periferia di Bologna. I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 2.30 circa, dopo diverse segnalazioni di passanti e residenti, per domare le fiamme e hanno lavorato per almeno due ore con un'autobotte, un carro bombole aria, l'autoscala e l'ispettore antincendio.

Il rapido intervento dei pompieri ha evitato danni alle altre strutture adiacenti. Le cause del rogo sono al vaglio di vigili del fuoco e polizia: tra le ipotesi c'è un corto circuito, ma a quanto si apprende non è esclusa anche una origine dolosa. Pochi giorni fa, un altro incendio aveva devastato il chiosco di una edicola in via del Lavoro.