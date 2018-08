Bologna vola su Stati Uniti con American

(ANSA) - BOLOGNA, 21 AGO - American Airlines e Aeroporto Guglielmo Marconi annunciano il nuovo volo che collegherà Bologna con Philadelphia, dal 6 giugno 2019 e in vendita dal 27 agosto 2018. Se ne dice "entusiasta" Angelo Camilletti, manager Sales Southeast Europe della compagnia aerea, che conterà così con "10 voli diretti verso gli Stati Uniti nella stagione estiva 2019". Il nuovo volo diretto da Bologna a Philadelphia, uno dei grandi hub di American, è parte del piano di ampliamento del suo network europeo per la prossima stagione estiva, che prevede tre nuove destinazioni (anche Berlino e Dubrovnik). I nuovi voli stagionali saranno disponibili da giugno a settembre, con aerei Boeing 767-300. Soddisfatto anche Visu Raja, vice presidente Network and Schedule Planning di American. "Per il Marconi è una novità doppia - sottolinea l'ad, Nazareno Ventola - primo volo per la Pennsylvania e avvio della partnership con American". "E' una straordinaria opportunità di sviluppo", rileva il presidente di AdB, Enrico Postacchini.