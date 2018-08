Aizza cane contro Carabinieri, arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 21 AGO - Sorpreso dai Carabinieri di Bondeno, nel Ferrarese, a consumare droga non ha esitato ad aggredirli a spintoni e a aizzare contro di loro il proprio cane, un Labrador, che ha ferito i due militari impegnati nella sua identificazione. Protagonista della vicenda, avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 agosto, un cittadino marocchino 33enne - già noto alle forze dell'ordine e residente a Bondeno - arrestato con le accuse di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L'aggressione compiuta dal cane ha comportato una escoriazione all'avambraccio sinistro causata da una zampata e una prognosi di due giorni per uno dei due Carabinieri intervenuti e una abrasione alla coscia causata da un morso e una prognosi di 3 giorni per l'altro agente.