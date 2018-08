West Nile, nuovo caso a Ferrara

(ANSA) - BOLOGNA, 20 AGO - Diventano sette i pazienti ricoverati all'ospedale ferrarese di Cona, per il virus della West Nile. Le loro condizioni - fanno sapere dall'ospedale - sono tutte stazionarie. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto c'erano stati tre decessi a causa della febbre del Nilo.

Nel frattempo a Ferrara sono stati previsti interventi larvicidi nelle aree pubbliche ogni 15 giorni fino al 30 settembre e la prosecuzione dei trattamenti preventivi straordinari in caso di eventi serali. In circa un caso su mille la malattia può essere particolarmente grave per l'insorgenza di manifestazioni neuro invasive, specie in soggetti anziani o debilitati da altre patologie croniche. Nell'essere umano l'infezione può essere asintomatica, in oltre l'80% dei casi, o presentarsi come sindrome febbrile (cefalea, dolori muscolari e possibile eruzione cutanea).