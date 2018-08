Torna 'piromane dei suv', fermato

(ANSA) - MODENA, 20 AGO - I carabinieri di Modena hanno fermato come indiziato di reato un 53enne, Giuseppe Purpura, poiché ritenuto responsabile degli incendi avvenuti negli ultimi giorni a Castelfranco Emilia, in provincia, ai danni di vetture: i casi contestati sono relativi a cinque automobili e due bus. L'uomo è già noto per precedenti simili: nel 2009, infatti, diede fuoco a numerosi suv, proprio a Modena e prevalentemente nella zona del centro storico. Purpura in mattinata è finito davanti al giudice che ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere. Il 53enne risulta senza fissa dimora.