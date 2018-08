17enne ferita da schegge di bottiglia

(ANSA) - RIMINI, 19 AGO - Una ragazzina di 17 anni è finita in Pronto Soccorso dopo una serata in una discoteca sulla spiaggia di Rimini con ferite al volto provocate dalle schegge di una bottiglia di vetro. E' successo la scorsa notte intorno alle 2, quando la giovane è stata soccorsa da agenti della Polizia in servizio col fuoristrada sul litorale.

La ragazza ha raccontato di essere stata colpita dalle schegge di vetro della bottiglia che un ragazzo, probabilmente di origine africana, aveva appena spaccato colpendo un tavolino nei pressi della discoteca. La ragazzina si trovava poco distante seduta su un lettino da spiaggia quando lo straniero nel rompere la bottiglia l'ha colpita involontariamente al volto. La 17enne è stata portata in Pronto soccorso e dopo la medicazione alla ferita superficiale ad un sopracciglio è andata a casa.

L'episodio ha portato ad alcuni accertamenti da parte della Polizia di Stato sul locale affollato di minorenni, sembrati agli operatori delle Volanti in stato di alterazione da uso di alcol.