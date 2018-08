Stop alimenti, arrestato 15 anni dopo

(ANSA) - BOLOGNA, 18 AGO - Al posto delle vacanze sulla Riviera Romagnola, un pensionato milanese di 74 anni ha vissuto un'Odissea giudiziaria, passando il Ferragosto in carcere a Rimini. Fermato dalla Polizia nell'albergo dove era appena arrivato, era ricercato per non avere pagato gli alimenti a moglie e figli 15 anni prima, nel 2003 e 2004. La vicenda viene riportata dai quotidiani riminesi. Nel 2011 una condanna definitiva a 8 mesi in contumacia e nel 2013 un primo ordine di carcerazione, con la sospensione, non gli era stato notificato.

Irreperibile nel 2015, nel 2016 la sospensione viene revocata e la carcerazione ripristinata. Per questo nei giorni scorsi, registrato in albergo, il suo nome è comparso nella banca dati e dal tribunale di Milano è scattato l'ordine di carcerazione. E' stato accompagnato prima in Questura e poi in carcere, per due notti. Giovedì è tornato in libertà grazie al suo avvocato, che ha spiegato alla Procura di Milano la sua buona fede: nessuno lo aveva mai avvertito dell'esito del procedimento.