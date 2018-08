Hotel chiuso ma online, truffati turisti

(ANSA) - RIMINI, 18 AGO - L'hotel, una struttura di Rivazzurra di Rimini, è chiuso ma ha continuato a essere presente sui principali portali turistici on-line così da truffare clienti che, ignari, hanno effettuato 'prenotazioni fantasma'. Tra questi, una famiglia francese di quattro persone, che aveva prenotato una camera per una notte poi 'salvata', dalla disponibilità di un'altra albergatrice. A segnalare la vicenda è stata l'Associazione Albergatori della città romagnola. Ieri sera l'intervento e il controllo degli agenti della Polizia Locale che, oltre a constatare l'effettiva chiusura del locale, hanno dovuto trovare una soluzione per la famiglia francese, ospitata a prezzo simbolico da un'altra struttura rendendo meno gravosa la disavventura.

Da subito sono iniziate le attività di verifica e le indagini del caso attivandosi, in primo luogo, presso i maggiori siti di prenotazione online affinché la struttura ricettiva non risulti più tra quelle disponibili.