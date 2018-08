Ritrova bici su Web,fa denunciare ladro

(ANSA) - BOLOGNA, 17 AGO - Navigando su internet ha ritrovato la sua costosa bicicletta, dal valore di 4mila euro, che gli era stata rubata, e dopo aver contattato il 'venditore' è riuscito a farlo denunciare dai carabinieri di Crevalcore, nel Bolognese. Il vero proprietario, un 34enne bresciano residente in Svizzera, aveva subito il furto della bici (marca Lapierre) lo scorso luglio, mentre si trovava a Riccione, ma nei giorni scorsi si è accorto che la sua due ruote era stata messa in vendita sull'app market place di Facebook. Così si è messo d'accordo con l'uomo che aveva inserito l'annuncio, pattuendo un prezzo di mille euro per l'acquisto e indicando come luogo di consegna Crevalcore. Proprio qui sono entrati in azione i carabinieri, che prima hanno identificato il 'venditore' e poi lo hanno denunciato per ricettazione: si tratta di un ragazzo romeno di 19 anni, incensurato, che vive in paese.