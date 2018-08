Rissa a martellate, arrestato 31enne

(ANSA) - BOLOGNA, 17 AGO - Si è scagliato con un martello da muratore - che teneva nella sua auto - contro un 33enne di Baricella, nel Bolognese, forse per uno sguardo o un apprezzamento ritenuto di troppo nei confronti di una sua amica.

Protagonista della vicenda - riportata da 'Il Resto del Carlino' e avvenuta l'altra notte a Marina di Ravenna - un operaio 31enne di origine pugliese ma domiciliato a Borgo Panigale, arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo - fermato dai Carabinieri - dovrà rispondere, inoltre, di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale; detenzione di droga ai fini di spaccio e di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Il 33enne colpito è stato ricoverato in ospedale a Ravenna con varie fratture soprattutto nella parte sinistra del volto a causa della veemenza dei colpi del 31enne. A evitare il peggio, riporta il quotidiano, la presenza nella zona e l'intervento degli agenti dell'Arma impegnati in quel momento nei servizi di controllo predisposti per il Ferragosto.