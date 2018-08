Quattro auto e un bus in fiamme,indagini

(ANSA) - MODENA, 17 AGO - Quattro automobili e un bus a fuoco in poco più di un'ora, tra le 2.10 e le 3.40 della scorsa notte, a Castelfranco Emilia, nel Modenese. I Carabinieri stanno indagando sulla serie di incendi, molto probabilmente dolosi, che hanno danneggiato in tutto, appunto, cinque veicoli che erano parcheggiati in zone differenti del comune.

Il primo intervento è avvenuto alle 2.10 in via Costa, poi alle 2.30 in via Ripa Superiore, alle 2.30, infine un bus, alle 3.40, in piazzale Braglia. In quest'ultimo caso l'intervento della squadra dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ad un altro bus adiacente.