Un morto e un ferito in incidenti lavoro

(ANSA) - PARMA, 16 AGO - Un morto ed un ferito in gravissime condizioni ricoverato nel reparto di rianimazione del Maggiore di Parma. Questo il bilancio di due incidenti sul lavoro avvenuti nelle ultime ore nel Parmense.

A perdere a vita ieri sera schiacciato da un trattore con cui stava tagliando dell'erba, Fabrizio Figini, 77 anni originario del milanese ma da tempo residente in Emilia. L'uomo, nei pressi di una azienda agricola di Pieve Cusignano fra Fidenza e Tabiano, stava lavorando in un terreno di sua proprietà quando il mezzo agricolo si è ribaltato non dandogli scampo. Sempre ieri sera, a Roccabianca, è invece rimasto ferito in modo grave un 61enne del paese.

L'uomo, assieme alla moglie, aveva deciso di effettuare alcuni lavori nella propria abitazione e, attorno alle 19.30, è precipitato da una impalcatura alta 2 metri. Nella caduta ha riportato diversi traumi, sia alla testa che al corpo, ed ha perso conoscenza. In elicottero è stato trasportato all'ospedale dove è in osservazione nel reparto di rianimazione.