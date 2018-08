Sfila Rolex a 70enne, denunciata 25enne

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 16 AGO - Lo ha avvicinato, con la scusa di una informazione stradale, mentre lui - pensionato 70enne - stava tornando a casa dopo aver fatto spese nel centro di Reggio Emilia. Poi gli ha preso il braccio bisbigliandogli all'orecchio frasi non troppe chiare e si è impossessata del costoso Rolex - un modello da 6.000 euro - che aveva al polso.

Protagonista della vicenda una 25enne residente a Milano, non nuova a queste genere di 'colpi', denunciata dai Carabinieri con l'accusa di furto con strappo.

Alla donna i militari sono risaliti grazie alla descrizione fatta dall'anziano, accortosi della sparizione dell'orologio appena rientrato a casa: nel recente passato, infatti, la giovane era stata denunciata, sempre dagli uomini dell'Arma, per la rapina di un Rolex ai danni di altro reggiano compiuta in maniera pressoché identica con la variante, in quel caso, dello sfondo sessuale avendo avvicinato la vittima con avance pretestuose.