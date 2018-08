Le Vie del Suono, concerti in Appennino

(ANSA) - MODENA, 16 AGO - Torna sull'Appennino modenese la rassegna 'Le Vie del Suono', giunta alla 20/a edizione. Cinque i concerti in programma, dal 18 al 31 agosto, a Serramazzoni, Pavullo e Pievepelago (ingresso gratuito, inizio alle 21.30).

Il via al cartellone sabato a Coscogno di Pavullo con Hilde Marie Holsen, giovane trombettista norvegese con un repertorio di ricerca tra jazz e musica elettronica e autrice di un album, 'Ask', uscito nel 2015. Domenica a Serramazzoni 'Casadei secondo me' del Simone Zanchini Quartet, dove le musiche del compositore romagnolo saranno accompagnate da varie contaminazioni. L'arpa celtica di Vincenzo Zitello sarà protagonista il 21 a Roccapelago; lo stesso artista sarà in concerto il 23 a Frassineti di Pavullo con il trio 'ZdL', con Daniele Di Bonaventura e Carlo La Manna. Chiusura il 31 a Coscogno con Gaspare Bernardi e il suo 'Nu Gaiber project'.

La rassegna è organizzata dall'associazione 'Corno magico', con il sostegno dei Comuni e della Regione Emilia-Romagna.