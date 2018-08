Gattino bloccato in motore auto,liberato

(ANSA) - RAVENNA, 16 AGO - Il gattino, di appena un mese di vita, era rimasto incastrato nel vano motore di un veicolo in sosta a Lido Adriano, nel Ravennate. A sentire il suo miagolio è stato un passante che ha allerttato la Polizia Municipale.

Non riuscendo ad afferrare il gatto con l'ausilio dei Vigili del fuoco, in aggiunta agli uomini della Municipale è stata smontata la parte anteriore del veicolo e si è liberato l'animale.

Il gatto impaurito, ma in buono stato di salute è stato affidato al proprietario del 'Bagno Corallo', che ha dato la sua disponibilità ad adottarlo.