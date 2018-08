Al via Concorto film festival Pontenure

(ANSA) - PIACENZA, 16 AGO - Al via la 17/a edizione del Concorto Film Festival (18-25 agosto) di Pontenure (Piacenza), rassegna internazionale di cortometraggi. Annunciati al Parco Raggio 40 filmati in concorso, anche 15 prime nazionali, tra le quali 8 corti provenienti dal festival di Cannes presentati per la prima volta in Italia, compresa la Palma d'Oro per il miglior cortometraggio 2018 (All These Creatures di Charles Williams).

Provenienti da 21 Paesi, si contenderanno l'Asino d'oro, premio per il vincitore assegnato da una giuria composta dai registi Giovanni Aloi e Simone Rovellini, Eibh Collins (programmatrice), Christos Massalas, regista greco già vincitore del Premio Giuria Giovani (Concorto 2017) e il critico Giulio Sangiorgio. Oltre al concorso, sono in programma filmati raccolti in cinque focus: Wabi Sabi, Focus Japan, Visa pour l'Afrique, Rassegna Mirrors, Rassegna Deep Night (con una sezione dal Torino Horror Film Festival) e Rassegna Ubik, non competitiva, dove trovano spazio le opere dal linguaggio innovativo.