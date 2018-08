Aggredisce compagna, denunciato 28enne

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 16 AGO - Prima ha aggredito la convivente arrivando a stringerle le mani al collo. Poi, per impedire che uscisse di casa o potesse avvertire qualcuno, ha serrato la porta gettando dalla finestra le chiavi insieme al suo cellulare e ha distrutto il telefono fisso. Protagonista della vicenda un operaio 28enne denunciato dai Carabinieri di Gattatico, nel Reggiano per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e sequestro di persona.

L'aggressione è giunta al culmine di un diverbio scatenato dal desiderio della donna, coetanea dell'uomo, di andare a pranzo dalla madre. I militari che indagano sul fatto non escludono che questo episodio possa non essere l'unico di una serie di maltrattamenti subiti dalla donna.

Impossibilitata ad uscire e a chiedere aiuto, la giovane ha allertato dal balcone una vicina di casa che ha recuperato le chiavi liberandola: andata dai Carabinieri ha formalizzato la denuncia. Ricorsa alle cure mediche in ospedale è stata medicata e dimessa con una prognosi di 5 giorni.