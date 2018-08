19enne ferito a bottigliate a Bellaria

(ANSA) - BELLARIA-IGEA MARINA (RIMINI), 16 AGO - Un ragazzo di 19anni è stato aggredito con una bottigliata in testa da un coetaneo la scorsa notte, intorno alle 3 fuori dal locale Becky Bay sulla spiaggia di Igea Marina nel Riminese. L'autore della presunta aggressione è stato fermato dai Carabinieri di e trattenuto in attesa che venga definita la dinamica dei fatti.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i due 19enni - che si sono azzuffati per motivi ancora non chiari - avevano iniziato a litigare all'interno del locale da dove sono stati invitati ad uscire dagli uomini della sicurezza. Una volta in strada la lite è continuata, uno avrebbe tirato un pugno, l'altro una bottigliata in testa, ferendo il rivale alla tempia.

Il ragazzo ferito, italiano residente in Riviera, è stato trasportato in Ospedale: con ogni probabilità la prognosi sarà inferiore ai 20 giorni. L'aggressore, italiano di famiglia magrebina residente in zona, è stato trattenuto e probabilmente verrà denunciato a piede libero per lesioni personali.