Moto contro camion, morto centauro su A1

(ANSA) - BOLOGNA, 15 AGO - Incidente mortale nella notte, verso le 4.30, sull'autostrada A1 nel tratto compreso tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione di Bologna. A perdere la vita, nello scontro con un autoarticolato è stato un motociclista. Le cause del sinistro sono al vaglio della Polizia Stradale intervenuta sul posto oltre al personale di Autostrade per l'Italia e ai sanitari per i soccorsi all'uomo rivelatisi inutili.

Sempre la scorsa notte, intorno alle 22.15, lungo via Giovanni Spallazzi davanti al Camping Pineta a Casal Borsetti, nel Ravennate, ha perso la vita un 18enne alla guida della sua auto su cui viaggiava anche un coetaneo, rimasto ferito e trasportato all'ospedale di Ravenna in codice due ossia di media gravità. Per cause ancora al vaglio degli agenti della Polizia Municipale, il veicolo condotto dal giovane, nell'affrontare una semicurva, è finito fuori strada andando a sbattere contro un albero. Contemporaneamente un'altra auto con a bordo altri due giovani è uscita di strada finendo su un prato.