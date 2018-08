West Nile: morta anziana a Faenza

(ANSA) - BOLOGNA, 14 AGO - Una donna di 85 anni è morta, all'ospedale di Faenza (Ravenna) dopo essere stata contagiata dal virus West Nile, trasmesso trasmesso dalla zanzara 'Culex' molto diffusa nella zona. La donna, a quanto si apprende da fonti sanitarie, aveva un quadro clinico già gravemente compromesso da una patologia che lo provocava una seria immunodepressione.

Nei giorni scorsi erano morte due persone a Ferrara, entrambe affette da patologie cardio-vascolari. Un altro decesso era avvenuto negli ultimi giorni di luglio a Cento (Ferrara).

In circa un caso su mille la malattia può essere particolarmente grave per l'insorgenza di manifestazioni neuro invasive, specie in soggetti anziani o debilitati da altre patologie croniche. Nell'essere umano l'infezione può essere asintomatica, in oltre l'80% dei casi, o presentarsi come sindrome febbrile (cefalea, dolori muscolari e possibile eruzione cutanea).