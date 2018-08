Moria germani reali nel molo Cattolica

(ANSA) - BOLOGNA, 14 AGO - Moria di germani reali nelle acque del molo di Cattolica, nel Riminese. I Carabinieri della stazione Forestale di Morciano di Romagna hanno rinvenuto - in mattinata - quattro carcasse di esemplari femmina che galleggiavano nel porto canale e nella darsena della città romagnola. Lo scorso 9 agosto erano state recuperate altri sei germani reali senza vita.

Le carcasse, recuperate dai militari forestali con la collaborazione del Servizio Veterinario e della Capitaneria di Porto, sono state inviate all'Istituto Zooprofilattico di Forlì per verificare se gli animali siano stati, volutamente o accidentalmente avvelenati e comunque verificare le cause della moria. Anche gli esemplari recuperati nei giorni scorsi erano stati inviati all'Istituto forlivese.

I Carabinieri hanno iniziato a svolgere verifiche lungo il corso del torrente Tavollo - che poi diventa il Porto Canale di Cattolica - dove sono presenti colonie di germani reali per individuare la presenza di esche avvelenate o di trattamenti chimici.