Lite fra pedone e guidatore,una denuncia

(ANSA) - BOLOGNA, 14 AGO - E' finito con una scazzottata e l'intervento della Polizia un litigio scoppiato per questioni di precedenze, ieri pomeriggio, davanti al supermercato Coop di via della Repubblica, a Bologna. Ad affrontarsi, in prossimità di un attraversamento pedonale, sono stati un bolognese di 52 anni, che era in macchina, e un siciliano 44 anni, che era invece a piedi sulle strisce.

La mancata precedenza da parte dell'automobilista avrebbe scatenato la lite: prima un insulto dal pedone all'automobilista, che è sceso e ha dato uno schiaffo al siciliano. Quest'ultimo ha risposto con un altro schiaffo, evidentemente più forte visto che il bolognese è caduto a terra, ha perso i sensi e cominciato a perdere sangue dal naso. Lo stesso siciliano ha chiamato 118 e Polizia, e il ferito è stato trasportato in ospedale, in condizioni di media gravità. Per il 44enne è scattata una denuncia per lesioni.