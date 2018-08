Lasciano cani Shitzu nel camper,denuncia

(ANSA) - RAVENNA, 14 AGO - Hanno lasciato i loro quattro cani di razza Shitzu chiusi dentro un camper nel parcheggio di Mirabilandia, parco giochi alle porte di Ravenna. Per questo ieri pomeriggio i proprietari delle bestiole - una coppia di Siracusa - sono stati denunciati a piede libero dalla Polizia Municipale per abbandono di animali. Secondo il veterinario dell'Ausl Romagna intervenuto sul posto, i quattro cani presentavano forte disidratazione per la mancanza d'acqua oltre a visibile accaloramento.

Gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un passante allertato dal continuo abbaiare delle bestiole. Il camper si trovava completamente al sole, chiuso, con solo le due botole nella parte anteriore aperte e senza la presenza di acqua. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco per potere aprire l'abitacolo, il veterinario per verificare lo stato di salute dei cagnolini e gli uomini dell'associazione 'Amici degli animali' per il recupero dei cani.