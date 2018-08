Azienda agricola in fiamme nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 14 AGO - Un vasto incendio, scoppiato verso le 19.30 di ieri in un'azienda agricola e casearia ad Anzola Emilia, ha impegnato per l'intera serata e la notte i Vigili del Fuoco di Bologna. Le fiamme interessano un capannone di 1400 mq.

adibito allo stoccaggio di 3500 rotoballe di fieno, in via Sparate. Il tempestivo intervento dei pompieri, arrivati dai distaccamenti Dante Zini, San Giovanni, Bazzano e dalla centrale di Bologna con 25 unità operative e 7 mezzi antincendio, ha permesso di circoscrivere il rogo al solo capannone, impedendo che si propagasse alle altre strutture dell'azienda. Per precauzione sono stati trasferiti tutti gli animali dell'allevamento dalle stalle vicine a luoghi piu distanti e sicuri. Nessun animale è rimasto ferito. L'incendio ha provocato una colonna di fumo visibile a molti chilometri di distanza. Le cause che lo hanno provocato sono in corso di accertamento. Anche in mattinata, 8 squadre hanno continuato ad operare e si prevede che l'intervento continuerà ancora a lungo.