Allerta temporali, arancione in Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 14 AGO - Nuova allerta meteo per temporali sull'Emilia-Romagna. L'allerta diramata dalla Protezione Civile ha una validità di ventiquattro ore - dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani e prevede un codice arancione per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e un codice giallo per le province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Sul resto della regione l'allerta è ferma sul codice verde. Per la giornata di domani, Ferragosto - spiega la Protezione Civile - è attesa una "marcata instabilità sul settore centro-orientale della regione. Sono previste precipitazioni anche a carattere temporalesco di forte intensità durante la notte tra martedì 14 e la mattina di mercoledì 15, più persistenti ed intense sulla Romagna. I fenomeni, che interesseranno anche il resto della regione in modo più sporadico e meno intenso, tenderanno ad esaurirsi nel corso del pomeriggio".