Stalking e tentata estorsione, arrestato

(ANSA) - MODENA, 13 AGO - Richieste continue di denaro e di riprendere la relazione, arrivando anche a minacciarla di morte.

Un 24enne originario del Kosovo è stato arrestato dai carabinieri a Mirandola, in provincia di Modena, per stalking e tentata estorsione. La vittima, una 35enne mirandolese, si è rivolta ai militari, denunciando come da tempo l'uomo la perseguitasse, dopo la relazione interrotta da anni proprio per i comportamenti aggressivi del 24enne, il quale pretendeva denaro perché, a quanto pare, dipendete dal gioco d'azzardo. In un'occasione il 24enne sarebbe arrivato anche ad aggredirla fisicamente, per ottenere soldi a fronte di debiti contratti proprio giocando alle slot. Per l'uomo, già destinatario di un ammonimento, sono dunque scattate le manette.