Modena Smart Life,concorso street artist

(ANSA) - MODENA, 13 AGO - Sta per partire a Modena un concorso per writers, "Call4(street)artist", chiamati a presentare un'opera ispirata a Modena Smart Life 2018, festival della cultura digitale in programma dal 28 al 30 settembre, hashtag #FutureModena018. In calendario anche un programma di avvicinamento, #waiting4future, che prende il via dal salone Modena Nerd 2018 (15-16 settembre). Gli artisti vincenti, votati anche attraverso i canali social dell'iniziativa, saranno chiamati alla creazione 'live' durante il festival, su grandi tele installate in piazza Mazzini. Le opere rimarranno esposte fino a metà ottobre, prima di essere trasferite per una mostra.

La terza edizione del festival indaga "il valore strategico, economico e sociale del dato digitale", affrontando l'impatto del digitale su produzione, processi produttivi, sviluppo business e innovazione, sullo scambio di servizi, informazioni e comunicazione, sull'economia, sulle persone e la collettività.