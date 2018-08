Maltempo: temporali in arrivo in regione

(ANSA) - BOLOGNA, 13 AGO - La protezione civile ha emesso un'allerta arancione per domani, per temporali su tutta l'Emilia-Romagna. Viene così innalzato il livello di attenzione, già emesso per oggi, di colore giallo.

Si prevedono, infatti, per domani, temporali organizzati e persistenti con associate precipitazioni intense, raffiche di vento, fulminazioni e probabili grandinate. I fenomeni nella prima parte della giornata interesseranno prevalentemente il settore centro-occidentale, in intensificazione sul settore centro-orientale nel corso del pomeriggio-sera.