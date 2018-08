Fa rapina in edicola poi la incendia

(ANSA) - BOLOGNA, 13 AGO - Ha rapinato un edicolante poi, insoddisfatto del bottino di 50 euro, ha dato fuoco al chiosco, sotto gli occhi del proprietario. E' successo all'alba all'edicola Simba di via del Lavoro, periferia di Bologna. Il titolare, bolognese di 47 anni, ha alzato la serranda qualche minuto prima delle 4 ed è stato affrontato da un giovane. Lo ha minacciato con una bottiglia, dicendo che avrebbe incendiato tutto se non gli avesse consegnato i soldi.

L'edicolante gli ha dato 50 euro, ma l'uomo voleva più denaro e il suo cellulare. Al rifiuto, si è vendicato versando il contenuto della bottiglia, probabilmente benzina, sulle riviste e sui giornali e ha appiccato fuoco. Il titolare si è messo in salvo e ha tentato di inseguire il rapinatore, scappato a piedi.

I vigili del fuoco hanno impiegato circa un'ora per spegnere le fiamme, che hanno reso inagibile l'edicola. Senza esito le ricerche fatte dalla Polizia nei dintorni, ma al vaglio degli investigatori ci sarebbero i filmati di alcune telecamere della zona.