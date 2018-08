Prende a calci una donna, cc lo fermano

(ANSA) - BRESCELLO (REGGIO EMILIA), 12 AGO - Un uomo è stato fermato dai carabinieri dopo aver malmenato e preso a calci una donna in un parco pubblico a Brescello (Reggio Emilia).

Il pestaggio, avvenuto in mattinata, è stato fermato dall'intervento dei militari, chiamati subito da alcune persone che si trovavano nel parco. I carabinieri hanno bloccato l'uomo, un 32enne del posto e hanno consentito i soccorsi alla donna, 30 anni, che è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni.

L'uomo, in attesa che la donna formalizzi la denuncia, potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di lesioni personali.