Cade dalla moto, muore un 20enne

(ANSA) - BOLOGNA, 12 AGO - Un ragazzo di 20 anni, che stava guidando una moto, è morto, nella notte a Rimini. Il giovane, attorno alle 2, in via Grotta Rossa, per cause da accertare, è uscito di strada scontrandosi contro un ostacolo.

Inutile l'intervento del 118: il giovane è morto sul colpo.