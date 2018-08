Moto: Austria, Marquez pole, Rossi flop

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - La Ducati c'è, Rossi no, ma a mettere tutti d'accordo in Austria c'è il solito Marc Marquez. Il leader del Mondiale e la sua Honda hanno fatto i numeri sul Red Bull Ring, agguantando la pole position del Gp d'Austria con soli due millesimi di vantaggio su Andrea Dovizioso. A fianco dei due rivali partirà Jorge Lorenzo, anche lui molto vicino nei tempi. Una prima fila identica a quella 2017, quando Dovizioso ebbe la meglio su Marquez dopo un vero e proprio duello fino all'ultima curva.

A completare la buona prova delle Rosse di Borgo Panigale c'è il quarto posto di Danilo Petrucci, che si candida per il podio, il quale sembra invece fuori portata per Valentino Rossi, che partirà addirittura dalla quinta fila, 14/o nei tempi, una delle sue prestazioni peggiori in assoluto.