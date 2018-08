Vescovo Reggio Emilia ricoverato

(ANSA) - BOLOGNA, 10 AGO - Ricovero in ospedale per il vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, mons.Massimo Camisasca. Ieri - si legge sul sito della Diocesi della città emiliana - mentre si trovava in soggiorno a Giandeto di Casina, sull'Appennino reggiano, "ha accusato un malessere in conseguenza del quale, in serata, è stato ricoverato, in osservazione, all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. In base ai primi accertamenti - viene sottolineato - la causa dell'indisposizione è da ricercare in un'infezione", ma "dopo le prime cure risulta in via di miglioramento. Al momento - viene evidenziato - sono previsti alcuni giorni supplementari di ricovero ospedaliero, cui seguirà un periodo di convalescenza di un paio di settimane".

Alla luce di quanto accaduto, monsignor Camisasca annullerà gli impegni che aveva in programma, "in particolare la Messa mattutina di sabato 11 agosto a Roma con un gruppo di giovani reggiani diretti all'incontro con Papa Francesco e la celebrazione in Cattedrale nella solennità dell'Assunta".