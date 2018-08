Treni sospesi notte 14-16/8 nel Modenese

(ANSA) - BOLOGNA, 10 AGO - Circolazione ferroviaria sospesa fra Castelfranco Emilia e Modena sulla linea tradizionale Bologna-Piacenza, dalle 23.30 di martedì prossimo, 14, alle 5.30 di giovedì 16. E' quanto comunica Rfi-Rete Ferroviaria Italiana: lo stop è necessario per consentire la sostituzione del ponte ferroviario sul Canale Torbido.

A seguito dell'intervento, spiega una nota, sono previste cancellazioni, variazioni di percorso e di orario - sia per i treni regionali sia per i collegamenti a lunga percorrenza - e un servizio di sostitutivo con autobus fra Castelfranco Emilia e Modena e viceversa.

Saranno circa 60 i tecnici - di Rfi e delle ditte appaltatrici - impegnati nell'intervento infrastrutturale del valore di un milione di euro, avviato lo scorso maggio e che si concluderà entro la fine di agosto.