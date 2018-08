Torna lo Sbarco degli Autori a Cervia

(ANSA) - CERVIA (RAVENNA), 10 AGO - Per la 26/a edizione della manifestazione di Cervia "La spiaggia ama il libro" - organizzata dall'omonima associazione con Comune, Confcommercio, Camera di Commercio, Apt Servizi e quest'anno dedicata alla Riviera dello Sport - arriva il gran finale di Ferragosto con lo Sbarco degli Autori. Appuntamento alle 10.30 sull'arenile di fronte al Grand Hotel di Cervia, annunciati Marino Bartoletti, Marcello Simoni, Giancarlo Mazzuca, Davide Giacalone, Francesca Manfredi, Salvatore Giannella. Gli autori approderanno dal mare alle 11 su antiche imbarcazioni da pesca. Ospiti d'onore, Paolo Giacomin (direttore QN, Il Resto del Carlino, Quotidiano.net), Beppe Boni (condirettore Il Resto del Carlino), il comico Andrea Vasumi. E torna anche quest'anno "Un libro in ogni stanza": gli ospiti degli hotel cervesi riceveranno una delle 12mila copie - previste per l'iniziativa nata nel 1993 (oltre 350mila libri donati in 25 anni) - del libro "Un'estate con Don Camillo e Peppone" di Guareschi.