In mostra 'mitica' Bologna anni Ottanta

(ANSA) - BOLOGNA, 10 AGO - La 'mitica' Bologna degli anni Ottanta in mostra a Marina di Ravenna, con i dipinti - oli e tele - prodotti nel decennio 'irripetibile' per musica, spettacolo, letterature e arti visive, che portò la città all'attenzione internazionale. Sotto il segno della comicità stralunata di Patrizio Roversi e Susy Blady o dei Gemelli Ruggeri, della bolognesità di Vito, dell'epopea universitaria del Dams, dell'estate di "Bologna Sogna" nacquero le opere di artisti come Maurizio Bottarelli, Mirta Carroli, Enrico Mulazzani, Maurizio Osti, Vittoria Chierici, Bruno De Angelis, Cuoghi Corsello, Vincenzo Satta, Bruno Raspanti. La mostra "Guardare oltre 1980-1990 dieci anni di ricerca artistica a Bologna", curata da Sandro Malossini con il patrocinio dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, è aperta dall'1 al 30 settembre alla Galleria FaroArte a Marina. Taglio del nastro alle 18 con la presidente dell'Assemblea, Simonetta Saliera, che ricorda anche le grandi rassegne come "la storica e irripetibile AnniOttanta".