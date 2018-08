Guida ubriaca con figlia 3 anni,denuncia

(ANSA) - RIMINI, 10 AGO - Al volante con un tasso alcolico superiore 5 volte al consentito e con a bordo la figlia di 3, anni tampona l'auto ferma in colonna davanti al suo veicolo e quando gli agenti della Polizia Stradale contattano il padre della piccola per affidargliela si scaglia contro di loro con minacce e insulti. Protagonista della vicenda una cittadina russa 40enne denunciata per guida in stato di ebbrezza, alla quale è stata ritirata la patente di guida e sequestrata l'automobile ai fini della confisca.

I fatti risalgono alle 9.15 di ieri quando a un semaforo sull'Adriatica la donna non si è accorta della fila dei veicoli fermi al rosso e ha tamponato una Fiat 500 condotta da un cittadino sammarinese. Nell'impatto non ci sono stati feriti.

Gli agenti della Polizia Stradale di Riccione, intervenuti sul posto hanno accertato il tasso alcolico della 40enne risultato pari a 2,50 g/l: cinque volte superiore al limite di consentito e hanno contatta il padre della bimba scatenando l'ira della donna.