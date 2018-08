Udienza Cesena, accoglimento scontato

(ANSA) - CESENA, 9 AGO - E' stata breve l'udienza per il fallimento dell'Associazione Calcio Cesena davanti alla giudice del tribunale di Forlì Barbara Vacca. Il pubblico ministero Filippo Santangelo ha insistito sulla richiesta di fallimento presenta nel giugno scorso e il presidente dell'Ac Cesena Giorgio Lugaresi (assistito dagli avvocati Alfonso Celli e Fabrizio Fanti) non si è opposto, essendo fallito il tentativo di ristrutturazione del debito ex articolo 182 bis della Legge fallimentare. La giudice ha preso atto delle dichiarazioni delle parti che riporterà al collegio che nei prossimi giorni prenderà la decisione. Scontato l'accoglimento delle richieste della Procura della Repubblica e la nomina di un curatore fallimentare.