Incendio Bologna: venti i ricoverati

(ANSA) - BOLOGNA, 9 AGO - Sono 16 le persone ricoverate nelle strutture sanitarie dell'Azienda Usl di Bologna rimaste ferite per gli effetti dell'incidente e dell'esplosione sul raccordo autostradale a Borgo Panigale. A questi si aggiungono i quattro ricoverati nei centri grandi ustionati di Parma e Cesena.

Il nuovo bilancio, a tre giorni dall'incendio, riferisce di 9 persone ricoverate nel reparto di Chirurgia plastica dell'Ospedale Bellaria, 5 all'Ospedale Maggiore e due in strutture in provincia.