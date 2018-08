Fico, riunione familiari Strage Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 9 AGO - "A settembre faremo una riunione operativa" con tutti i familiari delle vittime della strage di Bologna "per comprendere tutti gli atti che possono essere desecretati all'interno della Camera deputati tramite le commissioni che hanno lavorato alle indagini e alla verità sulle stragi". Lo annuncia il presidente della Camera Roberto Fico in un video su Facebook.

Lo scorso 2 agosto, parlando dal palco in occasione del 38/o anniversario della strage alla stazione emiliana, aveva annunciato di voler "organizzare" con le famiglie delle vittime "una riunione operativa con la Camera, per capire come muoverci nel modo migliore. Lo vorrei dire da qui ed è l'unica promessa che vi faccio. E che come terza carica dello Stato - aveva concluso Fico - ci sono al 100% e non arretrerò mai di un passo".