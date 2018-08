Assegnato 'Premio Pascoli in Musica'

(ANSA) - SAN MAURO PASCOLI (FORLI'-CESENA), 9 AGO - La cantautrice pugliese Rita Zingariello e il cantautore di Como Gianluca Di Santo hanno vinto a pari merito la prima edizione del premio Pascoli in Musica, a San Mauro Pascoli, grazie ai voti della giuria coordinata da Giordano Sangiorgi, patron del Mei, il Meeting delle etichette indipendenti. Eugenio Finardi ha ricevuto il Premio alla carriera, una menzione speciale è andata a Filippo Negro.

Apprezzate anche le proposte degli altri finalisti: Vincenzo Salamone, Elisa Genghini, Giacomo Scudellari e Forse Giorgio. I giovani cantautori hanno eseguito brani ispirati alla poesia di Giovanni Pascoli. "E' stato raggiunto in pieno - commenta Sangiorgi - l'obiettivo di far nuovamente riscoprire e conoscere la poesia di Pascoli a una nuova generazione under 35 di cantautori e cantautrici provenienti da tutt'Italia che, mettendo in musica le tematiche di Pascoli, permettono al poeta di tornare a rivivere all'interno dei nuovi linguaggi".