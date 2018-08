2000 episodi spaccio droga,10 in carcere

(ANSA) - RIMINI, 9 AGO - È in corso dalle prime ore dell'alba un'operazione del Carabinieri del comando provinciale di Rimini contro lo spaccio di droga che ha portato all'individuazione di un gruppo criminale da anni attivo in Riviera. Questa mattina i militari hanno dato esecuzione a 11 misure cautelari di cui 10 in carcere e un obbligo di firma.

In oltre 10 mesi di indagini i Carabinieri hanno documentato oltre duemila episodi di spaccio di eroina.