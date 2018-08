Incendio fabbrica bolognese, no feriti

(ANSA) - BOLOGNA, 8 AGO - Un vasto incendio, scoppiato all'alba, ha devastato lo stabilimento di un'azienda produttrice di saponi e cosmetici a San Vincenzo di Galliera, nel Bolognese.

Le fiamme sono divampate verso le 5, quasi certamente per cause accidentali secondo i primi accertamenti. All'interno dello stabilimento di via Bassi non c'era nessuno e non ci sono stati feriti. Il rogo ha rapidamente avvolto l'intero edificio compromettendo la stabilità del tetto, che in parte è crollato. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una dozzina di squadre e altrettanti mezzi, tra cui la botte da 25mila litri, la stessa utilizzata in occasione del recente incidente stradale di Borgo Panigale. Sul posto anche il funzionario di guardia che ha coordinato direttamente le operazioni di contenimento e di spegnimento. Le merci che erano stoccate all'interno dello stabilimento sono andate in gran parte bruciate e in generale i danni risultano ingenti.