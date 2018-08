Vino E-R, timore per il calo dei prezzi

(ANSA) - BOLOGNA, 7 AGO - La produzione dell'uva è in crescita del 25%, la qualità "ottima" ma c'è una sentita preoccupazione per il calo dei prezzi. E' quanto stima, alla vigilia della Vendemmia 2018, la Confagricoltura Emilia-Romagna.

Per l'anno in corso, dice il presidente dei viticoltori della Confagricoltura regionale e neo presidente di Confagricoltura Ravenna, Andrea Betti, "si stima una produzione di uva, a bacca bianca e rossa, in crescita del 25% rispetto all'anno passato.

Ottima la qualità con acidità e gradazione che sono nei giusti parametri mentre preoccupa, però, l'inarrestabile calo dei prezzi e l'invenduto d'eccellenza del 2017 che riposa ancora nelle cantine".