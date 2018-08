Scambia Cc Rimini per clienti marijuana

(ANSA) - RIMINI, 7 AGO - Scambia per acquirenti i Carabinieri impegnati nell'operazione Free Park del Comando provinciale di Rimini e offre loro 6 grammi di marijuana. Un nigeriano di 24 anni, residente in Italia e con precedenti di polizia, è stato così arrestato in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti. Giudicato per direttissima, è stato condannato dal Tribunale di Rimini a due anni di reclusione. Quando si è reso conto di essere finito nel mirino dei Carabinieri, nel Parco Cervi vicino all'Arco di Augusto, è andato su tutte le furie, aggredendo i militari nel tentativo di fuggire, ma è stato bloccato dopo una breve colluttazione. Uno dei militati è ricorso a cure mediche per escoriazioni su gamba e braccio destro, dimesso con pochi giorni di prognosi.

Nella perquisizione personale, al giovane sono stati trovati 275 euro ritenuti provento di spaccio.