Di Giannantonio vince in Moto3 a Brno

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Fabio Di Giannantonio, del team Gresini-Honda, ha vinto la gara di Moto3 del Gp della Repubblica Ceca a Brno. Il pilota romano, alla sua prima vittoria in carriera, ha preceduto lo spagnolo Aron Canet (Honda) e il pilota di casa Jakub Kornfeil (Ktm). Quarto Enea Bastianini (Honda), mentre il sesto di Marco Bezzecchi (Ktm) vale al pilota romagnolo la leadership nella classifica iridata con 133 punti, tre in più dello spagnolo Jorge Martin (Honda), che oggi non ha gareggiato dopo l'incidente e la frattura del polso durante le libere di venerdì.