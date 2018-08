Ricerche in corso di un anziano

(ANSA) - BOLOGNA, 4 AGO - Sono in corso, sull'Appennino bolognese, le ricerche di un uomo di 89 anni che ieri sera è uscito per fare una passeggiata col proprio cane, a Monteacuto delle Alpi, e non è più rientrato.

E' stato attivato il soccorso alpino che lo ha cercato, insieme a vigili del fuoco e carabinieri, fino alle tre di notte. Le ricerche sono ricominciate alle sei.