A Bologna stretta su slot, accese 8 ore

(ANSA) - BOLOGNA, 4 AGO - Il Comune di Bologna dichiara guerra alle slot machine: il sindaco Virginio Merola ha firmato un'ordinanza che prevede che si possa giocare solo per otto ore al giorno.

In qualunque contesto siano installate sul territorio del comune, le macchinette potranno funzionare dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, inclusi i festivi. L'obiettivo è quello di ridurre i fenomeni di abuso del gioco, "vietandolo nei momenti della giornata maggiormente rischiosi in quanto meno soggetti al controllo della comunità e in particolare per la popolazione più a rischio, quella giovanile." L'ordinanza impone agli esercenti di staccare la spina agli apparecchi fuori dalle fasce orarie consentite e di esporre un cartello con gli orari e l'avvertimento sui rischi connessi al gioco con vincite in denaro. Previste multe da 100 a 500 euro per ogni slot accesa fuori dagli orari.